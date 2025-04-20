«Балтика» не смогла обыграть «Сокол» в матче 29-го тура Первой лиги
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Завершился матч 29-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались калининградская «Балтика» и саратовский «Сокол». Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Сараевым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск. Матч завершился вничью — 1:1.
Россия — Мелбет Первая лига . 29-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 1
Сокол
Саратов
1:0 Гассама – 10' 1:1 Молодцов – 49'
На 10-й минуте защитник «Балтики» Натан Гассама открыл счёт в матче. «Сокол» отыгрался на 49-й минуте. Отличился Артём Молодцов.
После этой игры в активе «Балтики» стало 63 очка. Подопечные Андрея Талалаева находятся на первом месте в турнирной таблице Первой лиги. «Сокол» набрал 23 очка и располагается на 17-й строчке.
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