«После этого момента Вера получил жёлтую за разговоры». «Химки» — о подкате Барриоса

Пресс-служба подмосковных «Химок» отреагировала на эпизод в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (0:1), в котором полузащитник сине-бело-голубых Вильмар Барриос сыграл в подкате против игрока красно-чёрных Лукаса Веры. Главный арбитр Павел Шадыханов принял решение продолжить игру.

Фото: Кадр трансляции

«После этого момента Вера получил жёлтую за разговоры», — написано в сообщении «Химок» с улыбающимся эмодзи.

Возможная жёлтая карточка для Вильмара Барриоса стала бы четвёртой в сезоне, в таком случае он бы пропустил следующий матч «Зенита» в 26-м туре чемпионата России с московским «Динамо».