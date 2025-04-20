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«После этого момента Вера получил жёлтую за разговоры». «Химки» — о подкате Барриоса

«После этого момента Вера получил жёлтую за разговоры». «Химки» — о подкате Барриоса
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Пресс-служба подмосковных «Химок» отреагировала на эпизод в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (0:1), в котором полузащитник сине-бело-голубых Вильмар Барриос сыграл в подкате против игрока красно-чёрных Лукаса Веры. Главный арбитр Павел Шадыханов принял решение продолжить игру.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Химки
Химки
1:0 Гонду – 22'    

Фото: Кадр трансляции

«После этого момента Вера получил жёлтую за разговоры», — написано в сообщении «Химок» с улыбающимся эмодзи.

Возможная жёлтая карточка для Вильмара Барриоса стала бы четвёртой в сезоне, в таком случае он бы пропустил следующий матч «Зенита» в 26-м туре чемпионата России с московским «Динамо».

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