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Тренер «Рубина» Рахимов раскрыл, что сказал Даку после удаления в матче с «Динамо»

Тренер «Рубина» Рахимов раскрыл, что сказал Даку после удаления в матче с «Динамо»
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Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов раскрыл, что он сказал албанскому нападающему Мирлинду Даку после удаления в матче 25-го тура РПЛ с московским «Динамо» (1:3).

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Рубин
Казань
1:0 Гладышев – 23'     1:1 Безруков – 25'     2:1 Гладышев – 61'     3:1 Бителло – 90+9'    
Удаления: нет / Даку – 90'

— Очередное удаление Даку, вторую жёлтую карточку он получил за неспортивное поведение. Что вы ему сказали перед уходом в раздевалку?
— Что он дал повод. То, что у него есть эмоции – это супер, отлично, есть желание. Не наказывайте за эмоции. Он отмахнулся, дал повод. Игра супер, дух, всё отлично. Но я не арбитра обвинял, а я ему сказал, что он дал повод для удаления.

— Кажется, что арбитр переборщил с количеством карточек в сторону «Рубина»?
— В одну сторону, да. А потом мы оказываемся самыми грубыми и жёсткими. Жёлтый цвет не наш цвет, но нам его дают, — приводит слова Рахимова официальный сайт клуба.

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