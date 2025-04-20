Тренер «Рубина» Рахимов раскрыл, что сказал Даку после удаления в матче с «Динамо»

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов раскрыл, что он сказал албанскому нападающему Мирлинду Даку после удаления в матче 25-го тура РПЛ с московским «Динамо» (1:3).

— Очередное удаление Даку, вторую жёлтую карточку он получил за неспортивное поведение. Что вы ему сказали перед уходом в раздевалку?

— Что он дал повод. То, что у него есть эмоции – это супер, отлично, есть желание. Не наказывайте за эмоции. Он отмахнулся, дал повод. Игра супер, дух, всё отлично. Но я не арбитра обвинял, а я ему сказал, что он дал повод для удаления.

— Кажется, что арбитр переборщил с количеством карточек в сторону «Рубина»?

— В одну сторону, да. А потом мы оказываемся самыми грубыми и жёсткими. Жёлтый цвет не наш цвет, но нам его дают, — приводит слова Рахимова официальный сайт клуба.