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«Подвела реализация». Сергей Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Химками»

«Подвела реализация». Сергей Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Химками»
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу в матче с подмосковными «Химками» (1:0) в 25-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Химки
Химки
1:0 Гонду – 22'    

«С точки зрения качества игры и создания моментов — абсолютно нормальный матч. Конечно, подвела реализация. При счёте 1:0 любая ошибка может привести к тому результату, который мы не хотели сегодня видеть. Но слава богу, что мы смогли выиграть и находимся в борьбе с другими клубами, которые также претендуют на победу в чемпионате.

К сожалению, подвела реализация. Где-то более тонкого решения не хватило, где-то — более точного удара. Это футбол. Иногда получается реализовывать выше нормы, иногда — ниже нормы. Сегодня, к сожалению, не получилось забить больше, хотя хотелось бы. Моменты для этого были, но больше забить не получилось», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

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