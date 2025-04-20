«Был недокомплект». Семак — о попадании Волкова в заявку «Зенита» на игру с «Химками»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о попадании в заявку команды на матч с подмосковными «Химками» (1:0) в рамках 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 защитника Сергея Волкова, восстановившегося после травмы крестообразных связок минувшей осенью.

— Все видели, что Волков разминался, но в игру всё-таки не вошёл. Как оцените его состояние? Он уже может играть?

— И Волков, и Васильев готовы — Васильев вышел в прошлой игре. Ребята начали тренироваться в общей группе, но появление Волкова связано с тем, что у нас недокомплект был в связи с травмированными игроками. У нас была возможность взять его, чтобы он побыл с командой. Он очень много пропустил, но думаю, что ему нужно начинать в более простых матчах и по чуть-чуть выходить. В принципе, он уже готов. Посмотрим, либо в наших матчах будем выпускать, либо через «Зенит-2». Естественно, он немножко поиграет, чтобы получить необходимую практику для того, чтобы полноценно влиться в игру команды, — приводит слова Семака официальный сайт клуба.