Гол Александер-Арнольда принёс «Ливерпулю» победу над «Лестером» в гостях

Завершился матч 33-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Лестер Сити» и «Ливерпуль». Игра проходила на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Стюарт Атвелл. «Ливерпуль» одержал победу со счётом 1:0.

Единственный гол на 76-й минуте забил защитник гостей Трент Александер-Арнольд. Всего в матче было показано три жёлтые карточки: две футболистам «Ливерпуля» и одна игроку хозяев соответственно.

«Лестер Сити» заработал 18 очков после 33 игр и располагается на 19-й строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Ливерпуль» занимает первое место. Команда набрала 79 очков за аналогичное количество встреч.