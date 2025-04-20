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Лестер Сити — Ливерпуль, результат матча 20 апреля 2025, счёт 0:1, АПЛ 2024-2025

Гол Александер-Арнольда принёс «Ливерпулю» победу над «Лестером» в гостях
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Завершился матч 33-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Лестер Сити» и «Ливерпуль». Игра проходила на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Стюарт Атвелл. «Ливерпуль» одержал победу со счётом 1:0.

Англия — Премьер-лига . 33-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Лестер Сити
Лестер
Окончен
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Александер-Арнольд – 76'    

Единственный гол на 76-й минуте забил защитник гостей Трент Александер-Арнольд. Всего в матче было показано три жёлтые карточки: две футболистам «Ливерпуля» и одна игроку хозяев соответственно.

«Лестер Сити» заработал 18 очков после 33 игр и располагается на 19-й строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Ливерпуль» занимает первое место. Команда набрала 79 очков за аналогичное количество встреч.

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