«Боруссия» Д обыграла «Боруссию» М в матче 30-го тура Бундеслиги

Завершился матч 30-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025, в котором встречались дортмундская «Боруссия» и «Боруссия» Мёнхенгладбах. Команды играли на стадионе «Дортмунд» в Дортмунде (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом. Победу одержали хозяева со счётом 3:2.

На 24-й минуте счёт открыл защитник гостей Коу Итакура. На 41-й минуте Серу Гирасси забил ответный мяч «Боруссии» Дортмунд с передачи Паскаля Гроса. На 44-й минуте Феликс Нмеча вывел хозяев вперёд с передачи Карима Адейеми. На 45+5-й минуте Даниэль Свенссон забил третий гол «Боруссии» Дортмунд. На 56-й минуте Кевин Штёгер реализовал пенальти, сократив отставание гостей.

После 30 матчей дортмундская «Боруссия» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 45 очков. «Боруссия» Мёнхенгладбах после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 44 очка.