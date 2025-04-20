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Боруссия Д — Боруссия М, результат матча 20 апреля 2025, счёт 3:2, Бундеслига 2024-2025

«Боруссия» Д обыграла «Боруссию» М в матче 30-го тура Бундеслиги
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Завершился матч 30-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025, в котором встречались дортмундская «Боруссия» и «Боруссия» Мёнхенгладбах. Команды играли на стадионе «Дортмунд» в Дортмунде (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом. Победу одержали хозяева со счётом 3:2.

Германия — Бундеслига . 30-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
3 : 2
Боруссия М
Мёнхенгладбах
0:1 Итакура – 24'     1:1 Гирасси – 41'     2:1 Нмеча – 44'     3:1 Свенссон – 45+5'     3:2 Штёгер – 56'    

На 24-й минуте счёт открыл защитник гостей Коу Итакура. На 41-й минуте Серу Гирасси забил ответный мяч «Боруссии» Дортмунд с передачи Паскаля Гроса. На 44-й минуте Феликс Нмеча вывел хозяев вперёд с передачи Карима Адейеми. На 45+5-й минуте Даниэль Свенссон забил третий гол «Боруссии» Дортмунд. На 56-й минуте Кевин Штёгер реализовал пенальти, сократив отставание гостей.

После 30 матчей дортмундская «Боруссия» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 45 очков. «Боруссия» Мёнхенгладбах после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 44 очка.

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