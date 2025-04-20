Тренер «Манчестер Юнайтед» Аморим: мы говорим болельщикам правду

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим обратился к болельщикам клуба после поражения в матче 33-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (0:1).

«Мы говорим болельщикам правду, что нам не хватает многого в нашей команде, что мы упускаем моменты. Если мы не забьём голы, мы не победим. И нам предстоит многое сделать и сосредоточиться на улучшении команды, шаг за шагом, и понимать, что до конца сезона так и будет. И тогда нам нужно что-то делать», – приводит слова Аморима официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 38 очков за 33 матча.