Тренер «Манчестер Юнайтед» Аморим: мы говорим болельщикам правду
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим обратился к болельщикам клуба после поражения в матче 33-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (0:1).
Англия — Премьер-лига . 33-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
0 : 1
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
0:1 Сарабия – 77'
«Мы говорим болельщикам правду, что нам не хватает многого в нашей команде, что мы упускаем моменты. Если мы не забьём голы, мы не победим. И нам предстоит многое сделать и сосредоточиться на улучшении команды, шаг за шагом, и понимать, что до конца сезона так и будет. И тогда нам нужно что-то делать», – приводит слова Аморима официальный сайт «Манчестер Юнайтед».
«Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 38 очков за 33 матча.
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