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«Лестер» потерял шансы на сохранение прописки в АПЛ за пять туров до конца сезона

«Лестер» потерял шансы на сохранение прописки в АПЛ за пять туров до конца сезона
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Английский «Лестер Сити» уступил «Ливерпулю» в матче 33-го тура чемпионата страны и потерял теоретические шансы на сохранение прописки в лиге на будущий сезон. Игра проходила на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Стюарт Атвелл. «Ливерпуль» одержал победу со счётом 1:0.

Англия — Премьер-лига . 33-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Лестер Сити
Лестер
Окончен
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Александер-Арнольд – 76'    

В активе «Лестер Сити» всего 18 очков после 33 игр. «Лисы» располагаются на 19-й строчке в турнирной таблице АПЛ. 17-е место, позволяющее остаться в высшем дивизионе, занимает «Вест Хэм Юнайтед», у которого 36 очков.

Напомним, в сезоне-2015/2016 «Лестер Сити» сенсационно стал чемпионом Англии.

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