«Лестер» потерял шансы на сохранение прописки в АПЛ за пять туров до конца сезона

Английский «Лестер Сити» уступил «Ливерпулю» в матче 33-го тура чемпионата страны и потерял теоретические шансы на сохранение прописки в лиге на будущий сезон. Игра проходила на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Стюарт Атвелл. «Ливерпуль» одержал победу со счётом 1:0.

В активе «Лестер Сити» всего 18 очков после 33 игр. «Лисы» располагаются на 19-й строчке в турнирной таблице АПЛ. 17-е место, позволяющее остаться в высшем дивизионе, занимает «Вест Хэм Юнайтед», у которого 36 очков.

Напомним, в сезоне-2015/2016 «Лестер Сити» сенсационно стал чемпионом Англии.