Эмери ответил на недовольство Уоткинса игровым временем в матчах ЛЧ с «ПСЖ»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери отреагировал на недовольство нападающего Олли Уоткинса игровым временем в матчах 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ». По итогам двух встреч парижский клуб одержал победу со счётом 5:4.

«Это фантастика — злиться, и это фантастика, что он сыграл так, как он сыграл [с «Ньюкаслом»]», — приводит слова Эмери BBC.

Ранее Уоткинс выразил недовольство непопаданием в стартовый состав на матчи Лиги чемпионов, он отметил, что отыграл всего 20 минут в обеих встречах.

В матче 33-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкаслом» Уоткинс отметился забитым голом уже на первой минуте встречи. Игра завершилась победой «Астон Виллы» со счётом 4:1.