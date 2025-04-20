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Эмери ответил на недовольство Уоткинса игровым временем в матчах ЛЧ с «ПСЖ»

Эмери ответил на недовольство Уоткинса игровым временем в матчах ЛЧ с «ПСЖ»
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Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери отреагировал на недовольство нападающего Олли Уоткинса игровым временем в матчах 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ». По итогам двух встреч парижский клуб одержал победу со счётом 5:4.

«Это фантастика — злиться, и это фантастика, что он сыграл так, как он сыграл [с «Ньюкаслом»]», — приводит слова Эмери BBC.

Ранее Уоткинс выразил недовольство непопаданием в стартовый состав на матчи Лиги чемпионов, он отметил, что отыграл всего 20 минут в обеих встречах.

В матче 33-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкаслом» Уоткинс отметился забитым голом уже на первой минуте встречи. Игра завершилась победой «Астон Виллы» со счётом 4:1.

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