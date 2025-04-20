«Барселона» разгромила «Челси» в первом полуфинальном матче женской Лиги чемпионов
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Завершился первый полуфинальный матч женской Лиги чемпионов, в котором встречались испанская «Барселона» и английский «Челси». Игра проходила на стадионе «Мини Эстади» (Барселона, Испания). Матч закончился со счётом 4:1 в пользу хозяев.
Лига Чемпионов (ж) . 1/2 финала. 1-й матч
20 апреля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Барселона (ж)
Барселона, Испания
Окончен
4 : 1
Челси (ж)
Англия
1:0 Pajor – 35' 2:0 Пина – 70' 2:1 Бальтимор – 74' 3:1 Паредес – 82' 4:1 Пина – 90'
«Барселона» вышла вперёд на 35-й минуте. Отличилась нападающая Ева Пайор. На 70-й минуте форвард Клаудия Пина удвоила преимущество команды из Каталонии. Спустя четыре минуты защитница «Челси» Санди Бальтимор отыграла один мяч. На 82-й минуте Ирен Паредес забила третий мяч в ворота гостей. На 90-й минуте Пина оформила дубль.
Ответный матч «Челси» и «Барселоны» состоится 27 апреля. Встреча пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия).
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