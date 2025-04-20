«Мы были лучше, но это не имеет значения». Аморим — о поражении «МЮ» от «Вулверхэмптона»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о поражении в матче 33-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (0:1). Итог встречи решил гол Пабло Сарабии, забитый на 77-й минуте.

«Мы были лучше соперника, если смотреть на содержание игры, но это не имеет значения. Ничего не имеет значения, если не забивать голы. Главное – результат, особенно в такие моменты. У нас было много шансов, мы владели мячом и контролировали ход матча. Всё изменил один стандарт. Очень неприятно проигрывать таким образом», – приводит слова Аморима официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице после 33 матчей, набрав 38 очков.