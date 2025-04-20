«Интер» проиграл «Болонье», пропустив единственный гол в концовке матча

Завершился матч 33-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Болонья» и «Интер». Команды играли на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Андреа Коломбо. «Болонья» одержала победу со счётом 1:0.

Единственный гол забил нападающий хозяев Риккардо Орсолини на 90+4-й минуте встречи.

После 33 матчей «Болонья» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 60 очков. «Интер» после аналогичного количества игр занимает первое место, заработав 71 очко. На втором месте находится «Наполи», у которого также 71 очко после 33 встреч.