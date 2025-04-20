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Болонья — Интер, результат матча 20 апреля 2025, счет 1:0, Серия А 2024-2025

«Интер» проиграл «Болонье», пропустив единственный гол в концовке матча
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Завершился матч 33-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Болонья» и «Интер». Команды играли на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Андреа Коломбо. «Болонья» одержала победу со счётом 1:0.

Италия — Серия А . 33-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Болонья
Болонья
Окончен
1 : 0
Интер М
Милан
1:0 Орсолини – 90+4'    

Единственный гол забил нападающий хозяев Риккардо Орсолини на 90+4-й минуте встречи.

После 33 матчей «Болонья» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 60 очков. «Интер» после аналогичного количества игр занимает первое место, заработав 71 очко. На втором месте находится «Наполи», у которого также 71 очко после 33 встреч.

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
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