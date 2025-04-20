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ЦСКА — «Крылья Советов»: Койта вывел хозяев вперёд сразу после выхода на замену

В эти минуты проходит матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются московский ЦСКА и самарские «Крылья Советов». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Павел Кукуян (Сочи). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 69-й минуте нападающий ЦСКА Секу Койта вывел свою команду вперёд. Отметим, что форвард появился на поле прямо перед голом.

После 24 сыгранных матчей ЦСКА располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков. «Крылья» после аналогичного количества игр занимают 11-е место, заработав 26 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 55 очков.