Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА — «Крылья Советов»: Койта вывел хозяев вперёд сразу после выхода на замену

ЦСКА — «Крылья Советов»: Койта вывел хозяев вперёд сразу после выхода на замену
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты проходит матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются московский ЦСКА и самарские «Крылья Советов». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Павел Кукуян (Сочи). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Койта – 69'     1:1 Сергеев – 74'    

На 69-й минуте нападающий ЦСКА Секу Койта вывел свою команду вперёд. Отметим, что форвард появился на поле прямо перед голом.

После 24 сыгранных матчей ЦСКА располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков. «Крылья» после аналогичного количества игр занимают 11-е место, заработав 26 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 55 очков.

Материалы по теме
Койта забил первым касанием! Но ЦСКА всё равно не удержал победу. LIVE
Live
Койта забил первым касанием! Но ЦСКА всё равно не удержал победу. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android