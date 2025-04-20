Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА — «Крылья Советов»: Сергеев сравнял счёт на 74-й минуте

ЦСКА — «Крылья Советов»: Сергеев сравнял счёт на 74-й минуте
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты проходит матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются московский ЦСКА и самарские «Крылья Советов». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Павел Кукуян (Сочи). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Койта – 69'     1:1 Сергеев – 74'    

На 74-й минуте «Крылья Советов» получили право пробить 11-метровый, который уверенно реализовал Иван Сергеев.

После 24 сыгранных матчей ЦСКА располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков. «Крылья» после аналогичного количества игр занимают 11-е место, заработав 26 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 55 очков.

Материалы по теме
Койта забил первым касанием! Но ЦСКА всё равно не удержал победу. LIVE
Live
Койта забил первым касанием! Но ЦСКА всё равно не удержал победу. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android