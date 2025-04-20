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Тренер «МЮ» Аморим — о Хойлунде: не только Расмус упускает моменты, но и вся команда

Тренер «МЮ» Аморим — о Хойлунде: не только Расмус упускает моменты, но и вся команда
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим оценил игру нападающего команды Расмуса Хойлунда в прошедшем матче 33-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (0:1).

Англия — Премьер-лига . 33-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
0 : 1
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
0:1 Сарабия – 77'    

«Если вы посмотрите на матчи, то увидите, что у нас есть несколько игроков, которые упустили важные моменты, не только Расмус. Но Расмус, конечно, должен забивать голы, потому что он нападающий. Но это командное дело. Я уже говорил об этом. Наша команда должна забивать голы. Не только Расмус упускает моменты, но и вся команда», – приводит слова Аморима официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне Хойлунд принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

«Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 38 очков за 33 матча.

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