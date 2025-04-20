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Родина — Уфа, результат матча 20 апреля 2025, счёт 2:0, Первая лига 2024-2025

«Родина» уверенно обыграла «Уфу» в матче 29-го тура Первой лиги
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Завершился матч 29-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались московская «Родина» и «Уфа». В качестве главного арбитра встречи выступил Герман Коваленко (Казань). «Родина» одержала победу со счётом 2:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 29-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Родина
Москва
Окончен
2 : 0
Уфа
Уфа
1:0 Максименко – 29'     2:0 Максименко – 59'    

На 29-й минуте счёт в матче открыл нападающий хозяев Артём Максименко. На 59-й минуте Максименко оформил дубль и установил окончательный счёт во встрече — 2:0.

«Родина» занимает седьмое место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 41 очко за 29 матчей. «Уфа» заработала 26 очков после аналогичного количества игр и располагается на 15-й строчке. Возглавляет турнирную таблицу «Балтика», у которой 63 очка за 29 матчей.

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
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