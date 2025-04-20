«Родина» уверенно обыграла «Уфу» в матче 29-го тура Первой лиги

Завершился матч 29-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались московская «Родина» и «Уфа». В качестве главного арбитра встречи выступил Герман Коваленко (Казань). «Родина» одержала победу со счётом 2:0.

На 29-й минуте счёт в матче открыл нападающий хозяев Артём Максименко. На 59-й минуте Максименко оформил дубль и установил окончательный счёт во встрече — 2:0.

«Родина» занимает седьмое место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 41 очко за 29 матчей. «Уфа» заработала 26 очков после аналогичного количества игр и располагается на 15-й строчке. Возглавляет турнирную таблицу «Балтика», у которой 63 очка за 29 матчей.