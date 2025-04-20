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ЦСКА — Крылья Советов, результат матча 20 апреля 2025, счет 1:1, РПЛ 2024-2025

ЦСКА не смог обыграть «Крылья Советов» в домашнем матче в рамках 25-го тура РПЛ
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Завершился матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались московский ЦСКА и самарские «Крылья Советов». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра выступал Павел Кукуян (Сочи). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Игра закончилась вничью — 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Койта – 69'     1:1 Сергеев – 74'    

На 69-й минуте нападающий ЦСКА Секу Койта вывел свою команду вперёд. Отметим, что форвард появился на поле прямо перед голом и забил первым же касанием. На 74-й минуте «Крылья Советов» получили право пробить 11-метровый, который уверенно реализовал форвард Иван Сергеев.

После 25 матчей ЦСКА располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков. «Крылья Советов» после аналогичного количества игр занимают 11-е место, заработав 27 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 55 очков.

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