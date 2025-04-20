ЦСКА не смог обыграть «Крылья Советов» в домашнем матче в рамках 25-го тура РПЛ

Завершился матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались московский ЦСКА и самарские «Крылья Советов». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра выступал Павел Кукуян (Сочи). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Игра закончилась вничью — 1:1.

На 69-й минуте нападающий ЦСКА Секу Койта вывел свою команду вперёд. Отметим, что форвард появился на поле прямо перед голом и забил первым же касанием. На 74-й минуте «Крылья Советов» получили право пробить 11-метровый, который уверенно реализовал форвард Иван Сергеев.

После 25 матчей ЦСКА располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков. «Крылья Советов» после аналогичного количества игр занимают 11-е место, заработав 27 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 55 очков.