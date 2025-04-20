«Севилья» и «Алавес» не выявили победителя в матче 32-го тура Ла Лиги

Завершился матч 32-го тура чемпионата Испании сезона-2024/2025, в котором встречались «Севилья» и «Алавес». Команды играли на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Мигель Анхель Ортис Арьяс. Матч закончился вничью — 1:1.

На 12-й минуте нападающий «Севильи» Херард Фернандес с передачи Люсьена Агуме открыл счёт в матче. На 45+2-й минуте Кике с передачи Карлоса Висенте забил ответный мяч «Алавеса».

После 32 сыгранных матчей «Севилья» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 37 очков. «Алавес» после аналогичного количества игр занимает 18-е место, заработав 31 очко.