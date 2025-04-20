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Севилья — Алавес, результат матча 20 апреля 2025, счёт 1:1, Ла Лига 2024-2025

«Севилья» и «Алавес» не выявили победителя в матче 32-го тура Ла Лиги
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Завершился матч 32-го тура чемпионата Испании сезона-2024/2025, в котором встречались «Севилья» и «Алавес». Команды играли на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Мигель Анхель Ортис Арьяс. Матч закончился вничью — 1:1.

Испания — Примера . 32-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
1 : 1
Алавес
Витория
1:0 Фернандес – 12'     1:1 Кике – 45+2'    

На 12-й минуте нападающий «Севильи» Херард Фернандес с передачи Люсьена Агуме открыл счёт в матче. На 45+2-й минуте Кике с передачи Карлоса Висенте забил ответный мяч «Алавеса».

После 32 сыгранных матчей «Севилья» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 37 очков. «Алавес» после аналогичного количества игр занимает 18-е место, заработав 31 очко.

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