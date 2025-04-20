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Результаты матчей РПЛ 20 апреля

Результаты матчей РПЛ 20 апреля
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В воскресенье, 20 апреля, прошли четыре матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, состоявшихся в этот день.

Результаты матчей РПЛ 20 апреля:

«Динамо» Москва — «Рубин» — 3:1;
«Факел» — «Ростов» — 0:2;
«Зенит» — «Химки» — 1:0;
ЦСКА — «Крылья Советов» — 1:1.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 55 очков после 25 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработав 53 очка. Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (50). В зоне вылета располагаются «Факел» (15) и «Оренбург» (17). В зоне стыковых матчей — «Пари НН» (20) и «Ахмат» (23).

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