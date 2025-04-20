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Российская Премьер-Лига сезона-2024/2025: результаты матчей 25-го тура и турнирная таблица

Российская Премьер-Лига сезона-2024/2025: результаты матчей 25-го тура и турнирная таблица
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Сегодня, 20 апреля, завершился 25-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

19 апреля, суббота:

«Оренбург» — «Динамо» Мх — 2:1;
«Акрон» — «Спартак» — 2:3;
«Локомотив» — «Пари НН» — 3:0;
«Краснодар» — «Ахмат» — 3:1.

20 апреля, воскресенье:

«Динамо» Москва — «Рубин» — 3:1;
«Факел» — «Ростов» — 0:2;
«Зенит» — «Химки» — 1:0;
ЦСКА — «Крылья Советов» — 1:1.

После 25 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 55 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 53 очка. Замыкает тройку лидеров московский «Спартак» (50). В зоне прямого вылета находятся «Факел» (15) и «Оренбург» (17)

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