«Крылья Советов» прервали серию ЦСКА из пяти побед в РПЛ

Московский ЦСКА не смог обыграть самарские «Крылья Советов» в матче 25-го тура РПЛ. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1. Таким образом, прервалась серия армейцев из пяти побед в чемпионате России.

Ранее ЦСКА одержал пять побед подряд в Российской Премьер-Лиге, выиграв у «Химок» (1:0), «Акрона» (2:1), махачкалинского «Динамо» (2:0), московского «Динамо» (3:1) и «Оренбурга» (2:0).

После 25 матчей ЦСКА располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ сезона-2024/2025. Команда Марко Николича набрала 48 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», у которого 55 очков.