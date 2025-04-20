«Крылья Советов» прервали серию ЦСКА из пяти побед в РПЛ
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Московский ЦСКА не смог обыграть самарские «Крылья Советов» в матче 25-го тура РПЛ. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1. Таким образом, прервалась серия армейцев из пяти побед в чемпионате России.
Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Койта – 69' 1:1 Сергеев – 74'
Ранее ЦСКА одержал пять побед подряд в Российской Премьер-Лиге, выиграв у «Химок» (1:0), «Акрона» (2:1), махачкалинского «Динамо» (2:0), московского «Динамо» (3:1) и «Оренбурга» (2:0).
После 25 матчей ЦСКА располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ сезона-2024/2025. Команда Марко Николича набрала 48 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», у которого 55 очков.
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