Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Крылья Советов» прервали серию ЦСКА из пяти побед в РПЛ

«Крылья Советов» прервали серию ЦСКА из пяти побед в РПЛ
Комментарии

Московский ЦСКА не смог обыграть самарские «Крылья Советов» в матче 25-го тура РПЛ. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1. Таким образом, прервалась серия армейцев из пяти побед в чемпионате России.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Койта – 69'     1:1 Сергеев – 74'    

Ранее ЦСКА одержал пять побед подряд в Российской Премьер-Лиге, выиграв у «Химок» (1:0), «Акрона» (2:1), махачкалинского «Динамо» (2:0), московского «Динамо» (3:1) и «Оренбурга» (2:0).

После 25 матчей ЦСКА располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ сезона-2024/2025. Команда Марко Николича набрала 48 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», у которого 55 очков.

Материалы по теме
Джокер ЦСКА забил завораживающий гол первым же касанием! Но команду сразу подставил Роша
Джокер ЦСКА забил завораживающий гол первым же касанием! Но команду сразу подставил Роша
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android