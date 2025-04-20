«Интер» проиграл впервые с 16 февраля и прервал серию из 13 матчей без поражений
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«Интер» уступил «Болонье» (0:1) в матче 33-го тура итальянской Серии А и прервал серию из 13 игр без поражений. Команда Симоне Индзаги пропустила единственный гол в матче в добавленное ко второму тайму время.
Италия — Серия А . 33-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Болонья
Болонья
Окончен
1 : 0
Интер М
Милан
1:0 Орсолини – 90+4'
«Интер» не проигрывал в течение 13 предыдущих матчей во всех турнирах. Миланская команда одержала девять побед и четыре раза сыграла вничью. Последнее поражение «нерадзурри» потерпели 16 февраля 2025 года – от «Ювентуса» (0:1).
После 33 матчей «Интер» возглавляет турнирную таблицу итальянской Серии А сезона-2024/2025, заработав 71 очко. На втором месте находится «Наполи», у которого также 71 очко после 33 встреч.
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