«Интер» проиграл впервые с 16 февраля и прервал серию из 13 матчей без поражений

«Интер» уступил «Болонье» (0:1) в матче 33-го тура итальянской Серии А и прервал серию из 13 игр без поражений. Команда Симоне Индзаги пропустила единственный гол в матче в добавленное ко второму тайму время.

«Интер» не проигрывал в течение 13 предыдущих матчей во всех турнирах. Миланская команда одержала девять побед и четыре раза сыграла вничью. Последнее поражение «нерадзурри» потерпели 16 февраля 2025 года – от «Ювентуса» (0:1).

После 33 матчей «Интер» возглавляет турнирную таблицу итальянской Серии А сезона-2024/2025, заработав 71 очко. На втором месте находится «Наполи», у которого также 71 очко после 33 встреч.