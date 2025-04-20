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Марко Николич прокомментировал ничью ЦСКА в матче с «Крыльями Советов»

Марко Николич прокомментировал ничью ЦСКА в матче с «Крыльями Советов»
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Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич высказался о ничейном результате в матче с «Крыльями Советов» (1:1) в 25-м туре Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Койта – 69'     1:1 Сергеев – 74'    

«Спасибо каждому болельщику, кто пришёл во время большого праздника. Нервная игра. Много причин, почему так случилось. «Крылья» отлично оборонялись, мы пропускали контратаки. Нам надо было терпеть, замены сработали, но потом «привезли» гол сами себе.

Но серия без поражений продолжается, хотя хотелось бы победить. А дальше не хочу ничего обсуждать, не хочется получать штрафы. Надо держать нервы при себе», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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