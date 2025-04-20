Николич: недовольство судейством? Вы же журналисты, вы можете про это написать

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич после матча 25-го тура чемпионата России с самарскими «Крыльями Советов» (1:1) ответил на вопрос о судействе. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи).

— Играть в таком графике тяжело, ротация произошла не только по моему желанию, но и из-за предыдущих игр. У нас было несколько прекрасных моментов, чтобы забить и открыть игру, но когда удалось — «привезли» сами себе.

— Вы намекали на судейство, когда говорили про держать нервы в себе?

— А зачем тогда вы здесь? Вы же можете про это написать. Я поддержу всё, что вы напишите, — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.