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Николич: недовольство судейством? Вы же журналисты, вы можете про это написать

Николич: недовольство судейством? Вы же журналисты, вы можете про это написать
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Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич после матча 25-го тура чемпионата России с самарскими «Крыльями Советов» (1:1) ответил на вопрос о судействе. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи).

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Койта – 69'     1:1 Сергеев – 74'    

— Играть в таком графике тяжело, ротация произошла не только по моему желанию, но и из-за предыдущих игр. У нас было несколько прекрасных моментов, чтобы забить и открыть игру, но когда удалось — «привезли» сами себе.

— Вы намекали на судейство, когда говорили про держать нервы в себе?
— А зачем тогда вы здесь? Вы же можете про это написать. Я поддержу всё, что вы напишите, — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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