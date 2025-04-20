Марко Николич объяснил, почему Игорь Дивеев пропустил матч с «Крыльями»

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич объяснил, почему основной защитник Игорь Дивеев не принял участия в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (1:1).

«У Дивеева небольшое хроническое повреждение в районе ахилла. Ему бывает тяжело восстановиться после двух-трёх игр. Серьёзных травм нет, но при таком графике это мешает», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После 25 матчей ЦСКА располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков. «Крылья Советов» после аналогичного количества игр занимают 11-е место, заработав 27 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 55 очков.