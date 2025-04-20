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Марко Николич объяснил, почему Игорь Дивеев пропустил матч с «Крыльями»

Марко Николич объяснил, почему Игорь Дивеев пропустил матч с «Крыльями»
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Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич объяснил, почему основной защитник Игорь Дивеев не принял участия в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Койта – 69'     1:1 Сергеев – 74'    

«У Дивеева небольшое хроническое повреждение в районе ахилла. Ему бывает тяжело восстановиться после двух-трёх игр. Серьёзных травм нет, но при таком графике это мешает», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После 25 матчей ЦСКА располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков. «Крылья Советов» после аналогичного количества игр занимают 11-е место, заработав 27 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 55 очков.

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