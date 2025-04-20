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Сегодня, 20 апреля, прошли пять матчей 29-го тура Первой лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, состоявшихся в этот день.

Результаты матчей Первой лиги 20 апреля:

«Ротор» — «Тюмень» — 2:1;

«Шинник» — «Арсенал» — 2:1;

«Сочи» — «Алания» — 4:0;

«Балтика» — «Сокол» — 1:1;

«Родина» — «Уфа» — 2:0.

Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет калининградская «Балтика». Команда набрала 63 очка после 29 матчей. На второй строчке располагается новороссийский «Черноморец», заработав 51 очко. Тройку лидеров замыкает московское «Торпедо» (51). На четвёртом месте расположился «Сочи» с 50 очками. В зоне вылета находятся владикавказская «Алания» (23), саратовский «Сокол» (23) и «Тюмень» (23).