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Бразильский защитник «Крыльев» Костанца рассказал о прогрессе в изучении русского языка

Бразильский защитник «Крыльев» Костанца рассказал о прогрессе в изучении русского языка
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Бразильский защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца после матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:1) рассказал о прогрессе в изучении русского языка.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Койта – 69'     1:1 Сергеев – 74'    

— Все удивлены тем, как в перерыве ты давал интервью на русском языке.
— Да. Пока не отлично, может быть лучше (улыбается).

— Как изучаешь язык?
— Я не изучаю. Слушаю и потом говорю. Это то, что я накопил за время в Самаре. Мне нужно чуть подтянуть грамматику, — сказал Костанца в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В нынешнем сезоне 25-летний футболист принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

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