Бразильский защитник «Крыльев» Костанца рассказал о прогрессе в изучении русского языка

Бразильский защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца после матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:1) рассказал о прогрессе в изучении русского языка.

— Все удивлены тем, как в перерыве ты давал интервью на русском языке.

— Да. Пока не отлично, может быть лучше (улыбается).

— Как изучаешь язык?

— Я не изучаю. Слушаю и потом говорю. Это то, что я накопил за время в Самаре. Мне нужно чуть подтянуть грамматику, — сказал Костанца в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В нынешнем сезоне 25-летний футболист принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.