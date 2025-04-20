Кисляк ответил, чего не хватило ЦСКА для победы над «Крыльями Советов»
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Полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк ответил, чего не хватило красно-синим для победы в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (1:1).
Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Койта – 69' 1:1 Сергеев – 74'
«Где-то не забили свои моменты, не дожали соперника, поэтому не получилось победить. Не акцентируем момент на пенальти. Роша прекрасно сегодня сыграл. Мы сами виноваты», — передаёт слова Кисляка корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
После 25 матчей ЦСКА располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков. «Крылья Советов» после аналогичного количества игр занимают 11-е место, заработав 27 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 55 очков.
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