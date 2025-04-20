Кисляк ответил, чего не хватило ЦСКА для победы над «Крыльями Советов»

Полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк ответил, чего не хватило красно-синим для победы в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (1:1).

«Где-то не забили свои моменты, не дожали соперника, поэтому не получилось победить. Не акцентируем момент на пенальти. Роша прекрасно сегодня сыграл. Мы сами виноваты», — передаёт слова Кисляка корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После 25 матчей ЦСКА располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков. «Крылья Советов» после аналогичного количества игр занимают 11-е место, заработав 27 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 55 очков.