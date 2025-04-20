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Хавбек ЦСКА Кисляк: постараемся исправиться в дерби со «Спартаком», никакого давления нет

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк после ничьей с «Крыльями Советов» (1:1) в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги заявил, что армейцы должны постараться исправиться в предстоящем дерби со «Спартаком».

«Дерби — очень важная игра, принципиальная для ЦСКА. Постараемся исправиться, давления никакого нет», — передаёт слова Кисляка корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

ЦСКА встретится со «Спартаком» в следующем туре. Матч состоится 26 апреля на домашней арене красно-белых и начнётся в 19:30 по московскому времени.

После 25 матчей ЦСКА располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков. «Спартак» занимает третье место с 50 очками. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 55 очков.