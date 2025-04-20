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Санкт-Паули — Байер, результат матча 20 апреля 2025, счёт 1:1, Бундеслига 2024-2025

«Байер» не смог обыграть «Санкт-Паули» в матче 30-го тура Бундеслиги
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Завершился матч 30-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Санкт-Паули» и «Байер». Команды играли на стадионе «Миллернтор» в Гамбурге (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Сёрен Шторкс. Команды не выявили победителя, итоговый счёт — 1:1.

Германия — Бундеслига . 30-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Санкт-Паули
Гамбург
Окончен
1 : 1
Байер
Леверкузен
0:1 Шик – 32'     1:1 Бухальфа – 78'    

На 32-й минуте нападающий гостей Патрик Шик с передачи Алехандро Гримальдо открыл счёт в матче. На 74-й минуте гол форварда «Санкт-Паули» Моргана Гилавоги был отменён после видеопросмотра. На 78-й минуте полузащитник Карло Бухальфа забил ответный мяч «Санкт-Паули».

После 30 матчей «Санкт-Паули» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 30 очков. «Байер» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 64 очка. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии мюнхенская «Бавария», у которой 72 очка.

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