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«Байер» не смог обыграть «Санкт-Паули» в матче 30-го тура Бундеслиги

Завершился матч 30-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Санкт-Паули» и «Байер». Команды играли на стадионе «Миллернтор» в Гамбурге (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Сёрен Шторкс. Команды не выявили победителя, итоговый счёт — 1:1.

На 32-й минуте нападающий гостей Патрик Шик с передачи Алехандро Гримальдо открыл счёт в матче. На 74-й минуте гол форварда «Санкт-Паули» Моргана Гилавоги был отменён после видеопросмотра. На 78-й минуте полузащитник Карло Бухальфа забил ответный мяч «Санкт-Паули».

После 30 матчей «Санкт-Паули» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 30 очков. «Байер» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 64 очка. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии мюнхенская «Бавария», у которой 72 очка.