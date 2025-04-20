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Тренер «Химок» Адиев: учитывая все трудности, отношусь к матчу с «Зенитом» позитивно

Тренер «Химок» Адиев: учитывая все трудности, отношусь к матчу с «Зенитом» позитивно
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Исполняющий обязанности главного тренера подмосковных «Химок» Магомед Адиев высказался о матче 25-го тура РПЛ с санкт-петербургским «Зенитом» (0:1).

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Химки
Химки
1:0 Гонду – 22'    

«Тяжёлый матч для нашей команды, перед игрой было много нюансов. Учитывая все трудности, могу сказать, что отношусь к матчу позитивно, хоть мы и не набрали очков. По самой игре: «Зенит» владел территориальным преимуществом и создавал много моментов. Было понятно, что большую часть матча проведём без мяча. Однако в последние 30 минут мы смотрелись острее во владении. Этот отрезок хочется взять за основу на будущее», — приводит слова Адиева пресс-служба клуба в телеграм-канале.

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