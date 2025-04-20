Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Первый шанс будет в матче с «Тоттенхэмом». Тренер «Ливерпуля» Слот — о чемпионской гонке

«Первый шанс будет в матче с «Тоттенхэмом». Тренер «Ливерпуля» Слот — о чемпионской гонке
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о чемпионской гонке в английской Премьер-лиге. Команда одержала победу в матче 33-го тура чемпионата Англии с «Лестер Сити» со счётом 1:0.

Англия — Премьер-лига . 33-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Лестер Сити
Лестер
Окончен
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Александер-Арнольд – 76'    

«Единственное, чего хотят болельщики, – это чтобы мы выиграли чемпионат. После одного чемпионского титула за 35 лет, когда они не были вовлечены из-за COVID. Они были вовлечены, но не так сильно, как, вероятно, хотели. Каждый момент, когда это произойдёт, будет особенным для них.

Я определённо с нетерпением жду следующей недели, потому что полагаю, что «Арсенал», поскольку это такая хорошая команда, способен победить в течение недели. Вероятно, нам придётся сделать это самим, и первый шанс у нас будет на следующей неделе в матче с «Тоттенхэмом», – приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 79 очков за 33 матча. «Арсенал» находится на второй строчке, заработав 66 очков.

Материалы по теме
«Ливерпуль» идёт за золотом, а в Испании и Италии — ключевые матчи. 12 топ-игр уикенда
Рейтинг
«Ливерпуль» идёт за золотом, а в Испании и Италии — ключевые матчи. 12 топ-игр уикенда
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android