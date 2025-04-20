«Первый шанс будет в матче с «Тоттенхэмом». Тренер «Ливерпуля» Слот — о чемпионской гонке

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о чемпионской гонке в английской Премьер-лиге. Команда одержала победу в матче 33-го тура чемпионата Англии с «Лестер Сити» со счётом 1:0.

«Единственное, чего хотят болельщики, – это чтобы мы выиграли чемпионат. После одного чемпионского титула за 35 лет, когда они не были вовлечены из-за COVID. Они были вовлечены, но не так сильно, как, вероятно, хотели. Каждый момент, когда это произойдёт, будет особенным для них.

Я определённо с нетерпением жду следующей недели, потому что полагаю, что «Арсенал», поскольку это такая хорошая команда, способен победить в течение недели. Вероятно, нам придётся сделать это самим, и первый шанс у нас будет на следующей неделе в матче с «Тоттенхэмом», – приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 79 очков за 33 матча. «Арсенал» находится на второй строчке, заработав 66 очков.