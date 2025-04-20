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«Для меня это был важный матч». Александер-Арнольд — о победе «Ливерпуля» над «Лестером»

«Для меня это был важный матч». Александер-Арнольд — о победе «Ливерпуля» над «Лестером»
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Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд прокомментировал победу над «Лестером» (1:0) в матче 33-го тура английской Премьер-лиги.

Англия — Премьер-лига . 33-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Лестер Сити
Лестер
Окончен
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Александер-Арнольд – 76'    

«Если честно, у меня были хорошие моменты на этом стадионе, я забил здесь несколько голов. Для меня это был важный матч, сейчас, когда мы так близки к победе в чемпионате, и это ещё моя первая игра после травмы. Я был рад вернуться, за последние несколько недель я проделал большую работу, чтобы восстановиться. Горю желанием играть и был рад внести свой вклад. Это был важный гол», — приводит слова Александер-Арнольда официальный сайт «Ливерпуля».

Футболист сыграл впервые после травмы, полученной во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов с французским «ПСЖ» (0:1), который состоялся 11 марта. В игре с «Лестером» защитник вышел на замену на 71-й минуте и спустя пять минут отметился голом, который стал единственным в этом матче.

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