Сегодня, 20 апреля, состоялись четыре матча 33-го тура чемпионата Англии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Результаты матчей чемпионата Англии 20 апреля:

«Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон» — 0:1;

«Ипсвич Таун» — «Арсенал» — 0:4;

«Фулхэм» — «Челси» — 1:2;

«Лестер Сити» — «Ливерпуль» — 0:1.

Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль». Команда набрала 79 очков за 32 матча. На второй строчке располагается «Арсенал», у которого 66 очков после аналогичного количества встреч. Третье место занимает «Ньюкасл Юнайтед», набравший 59 очков. В зоне вылета находятся «Саутгемптон» (11), «Лестер Сити» (18) и «Ипсвич Таун» (21).