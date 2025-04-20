Сегодня, 20 апреля, прошли три матча 30-го тура чемпионата Германии сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей чемпионата Германии 20 апреля:

«Аугсбург» — «Айнтрахт» Ф — 0:0;

«Боруссия» Д — «Боруссия» М — 3:2;

«Санкт-Паули» — «Байер» — 1:1.

Турнирную таблицу немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025 возглавляет мюнхенская «Бавария», набравшая 72 очка после 30 матчей. На второй строчке располагается леверкузенский «Байер», у которого 64 очка. Тройку лидеров замыкает франкфуртский «Айнтрахт» (52 очка). В зоне вылета располагаются «Хольштайн» (19), «Бохум» (20) и «Хайденхайм» (22).