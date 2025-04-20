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Адиев — о ситуации в «Химках»: меня заверяют, что скоро все нюансы будут устранены

Адиев — о ситуации в «Химках»: меня заверяют, что скоро все нюансы будут устранены
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Исполняющий обязанности главного тренера подмосковных «Химок» Магомед Адиев после матча 25-го тура РПЛ с санкт-петербургским «Зенитом» (0:1) высказался о будущем клуба в связи с ситуацией с задолженностями по зарплате перед игроками.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Химки
Химки
1:0 Гонду – 22'    

– Перед игрой вы говорили, что основной состав «Химок» тренировался полтора дня. Учитывая итог встречи, вы довольны результатом?
– Если суммировать все за и против, то чувствую позитив. Но как тренер я понимаю, что в оставшихся пяти играх нам нужно сделать много работы и решить ряд проблем. Это же я сказал команде в раздевалке.

— Какое будущее у клуба? Даже если он сохранит место в Премьер-Лиге, получится ли выступать на профессиональном уровне?
— Я – тренер, отвечающий за спортивную составляющую. Такие вопросы нужно задавать руководителям клуба. Но отмечу: они заверяют меня, что в ближайшее время все нюансы будут устранены и клуб продолжит своё существование, — приводит слова Адиева пресс-служба клуба в телеграм-канале.

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