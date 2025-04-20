Адиев — о ситуации в «Химках»: меня заверяют, что скоро все нюансы будут устранены

Исполняющий обязанности главного тренера подмосковных «Химок» Магомед Адиев после матча 25-го тура РПЛ с санкт-петербургским «Зенитом» (0:1) высказался о будущем клуба в связи с ситуацией с задолженностями по зарплате перед игроками.

– Перед игрой вы говорили, что основной состав «Химок» тренировался полтора дня. Учитывая итог встречи, вы довольны результатом?

– Если суммировать все за и против, то чувствую позитив. Но как тренер я понимаю, что в оставшихся пяти играх нам нужно сделать много работы и решить ряд проблем. Это же я сказал команде в раздевалке.

— Какое будущее у клуба? Даже если он сохранит место в Премьер-Лиге, получится ли выступать на профессиональном уровне?

— Я – тренер, отвечающий за спортивную составляющую. Такие вопросы нужно задавать руководителям клуба. Но отмечу: они заверяют меня, что в ближайшее время все нюансы будут устранены и клуб продолжит своё существование, — приводит слова Адиева пресс-служба клуба в телеграм-канале.