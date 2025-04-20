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Тренер «Ливерпуля» Слот высказался о тактике в матче с «Лестером»

Тренер «Ливерпуля» Слот высказался о тактике в матче с «Лестером»
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот рассказал о тактике на матч 33-го тура английской Премьер-лиги с «Лестером» (1:0).

Англия — Премьер-лига . 33-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Лестер Сити
Лестер
Окончен
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Александер-Арнольд – 76'    

«Не думаю, что нам приходилось так сильно прессинговать, потому что вратарь в основном выбивал мяч далеко, но мы прессингуем так, чтобы тот, кто ближе всего к мячу, должен был давить — особенно если нам нужен мяч. Иногда это может означать схему 4-2-4, а иногда — когда вингер и защитник ротируются.

Нам просто порой нужно войти в ритм игры, потому что большинство команд, они вбрасывают мяч, тратят на это полторы минуты. Так что единственное, что мы можем сделать, — это дольше контролировать мяч, и я думаю, что именно в этом мы можем и должны совершенствоваться. Но также хорошо, что есть много вещей, которые можно улучшить, если на данный момент мы лидируем с отрывом в 13 очков», – приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

«Лестер Сити» заработал 18 очков после 33 игр и располагается на 19-й строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Ливерпуль» занимает первое место. Команда набрала 79 очков за аналогичное количество встреч.

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