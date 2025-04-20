Тренер «Ливерпуля» Слот высказался о тактике в матче с «Лестером»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот рассказал о тактике на матч 33-го тура английской Премьер-лиги с «Лестером» (1:0).

«Не думаю, что нам приходилось так сильно прессинговать, потому что вратарь в основном выбивал мяч далеко, но мы прессингуем так, чтобы тот, кто ближе всего к мячу, должен был давить — особенно если нам нужен мяч. Иногда это может означать схему 4-2-4, а иногда — когда вингер и защитник ротируются.

Нам просто порой нужно войти в ритм игры, потому что большинство команд, они вбрасывают мяч, тратят на это полторы минуты. Так что единственное, что мы можем сделать, — это дольше контролировать мяч, и я думаю, что именно в этом мы можем и должны совершенствоваться. Но также хорошо, что есть много вещей, которые можно улучшить, если на данный момент мы лидируем с отрывом в 13 очков», – приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

«Лестер Сити» заработал 18 очков после 33 игр и располагается на 19-й строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Ливерпуль» занимает первое место. Команда набрала 79 очков за аналогичное количество встреч.