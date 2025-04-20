Матч «Сент-Этьена» с «Лионом» был прерван из-за броска постороннего предмета в арбитра
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Матч 30-го тура французской Лиги 1 был приостановлен из-за постороннего предмета, брошенного в одного из судей. Главный арбитр встречи Франсуа Летексье отправил команды в раздевалку. На момент остановки встречи команды доиграли первый тайм, счёт 1:0 в пользу хозяев.
Франция — Лига 1 . 30-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Сент-Этьен
Сент-Этьен
2-й тайм
1 : 0
Лион
Лион
1:0 Стассин – 10'
По данным RMC Sport, матч приостановлен на 20 минут. Кризисный отдел может обсуждать случившуюся ситуацию максимум в течение 25 минут.
После 29 сыгранных матчей в активе «Лиона» 51 очко. Команда располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Сент-Этьен» с 24 очками находится на предпоследнем, 17-м месте. На первой строчке располагается «ПСЖ» (77).
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