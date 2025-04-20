Матч «Сент-Этьена» с «Лионом» был прерван из-за броска постороннего предмета в арбитра

Матч 30-го тура французской Лиги 1 был приостановлен из-за постороннего предмета, брошенного в одного из судей. Главный арбитр встречи Франсуа Летексье отправил команды в раздевалку. На момент остановки встречи команды доиграли первый тайм, счёт 1:0 в пользу хозяев.

По данным RMC Sport, матч приостановлен на 20 минут. Кризисный отдел может обсуждать случившуюся ситуацию максимум в течение 25 минут.

После 29 сыгранных матчей в активе «Лиона» 51 очко. Команда располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Сент-Этьен» с 24 очками находится на предпоследнем, 17-м месте. На первой строчке располагается «ПСЖ» (77).