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Трент Александер-Арнольд ответил на вопрос о своём будущем

Трент Александер-Арнольд ответил на вопрос о своём будущем
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Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд после победы над «Лестером» (1:0) в матче 33-го тура английской Премьер-лиги ответил на очередной вопрос о своём будущем на фоне истекающего этим летом контракта и возможного перехода в мадридский «Реал».

Англия — Премьер-лига . 33-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Лестер Сити
Лестер
Окончен
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Александер-Арнольд – 76'    

«Как я и говорил на протяжении всего сезона, не буду рассказывать о своей ситуации и вдаваться в подробности. Такие дни, как сегодня, всегда особенные: забивать голы, играть, выигрывать матчи, быть близким к завоеванию титулов, а также участвовать в гонках за титулы, это особые моменты, которые будут жить со мной вечно, и я рад быть их частью», — приводит слова Александер-Арнольда официальный сайт «Ливерпуля».

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