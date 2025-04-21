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Слот высказался о значении гола для Александер-Арнольда в матче «Ливерпуля» с «Лестером»

Слот высказался о значении гола для Александер-Арнольда в матче «Ливерпуля» с «Лестером»
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о победном голе Трента Александер-Арнольда в матче 33-го тура английской Премьер-лиги с «Лестер Сити» (1:0). Он отличился на 76-й минуте.

Англия — Премьер-лига . 33-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Лестер Сити
Лестер
Окончен
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Александер-Арнольд – 76'    

«Я не думаю, что это значило что-то только для него, я думаю, что это значило что-то для всех — для всех, кто любит «Ливерпуль». Это важный момент, а большим игрокам нравятся важные моменты в их карьере. У Вирджила ван Дейка был такой момент на прошлой неделе; у Мо [Салаха] в этом сезоне их было уже много.

Игроки такого уровня, как Трент, проявляют себя, когда это больше всего нужно. Он делал это, когда вышел на поле в матче с «Ньюкаслом», он делал это во втором тайме матча с «Пари Сен-Жермен», где я просто ждал, когда он забьёт гол, пока ему не пришлось выбыть из-за травмы. Теперь он вернулся, и у него был свой момент. Всё хорошо, но всё ещё впереди», – приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

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