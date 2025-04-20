«Милан» уступил «Аталанте» в домашнем матче 33-го тура Серии А

Завершился матч 33-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Милан» и «Аталанта». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Марко Пиччинини. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. Гости одержали минимальную победу — 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 62-й минуте. Отличился бразильский полузащитник «Аталанты» Эдерсон.

После этой победы в активе «Аталанты» стало 64 очка. Подопечные Джан Пьеро Гасперини занимают третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Милан» набрал 51 очко после 33 матчей и расположился на девятой строчке.