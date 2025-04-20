«Реал» вырвал победу у «Атлетика» на 90+3-й минуте матча 32-го тура Ла Лиги

Завершился матч 32-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались мадридский «Реал» и «Атлетик» из Бильбао. Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступил Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск. Хозяева одержали минимальную победу — 1:0.

Победу «Реалу» принёс гол полузащитника Федерико Вальверде на 90+3-й минуте.

После 32 сыгранных матчей «Реал» располагается на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 69 очков. «Атлетик» после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 57 очков. Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет каталонская «Барселона», у которой 73 очка.