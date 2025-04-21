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Индзаги прокомментировал гол «Болоньи» в ворота «Интера» на 90+4-й минуте

Индзаги прокомментировал гол «Болоньи» в ворота «Интера» на 90+4-й минуте
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Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги после поражения от «Болоньи» (0:1) в матче 33-го тура Серии А пожаловался, что аут соперника, после которого был забит единственный гол в матче, был вброшен в неправильном месте.

Италия — Серия А . 33-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Болонья
Болонья
Окончен
1 : 0
Интер М
Милан
1:0 Орсолини – 90+4'    

«Было недоумение из-за того последнего аута, который был выполнен на 12-13 метров дальше от нужного места. Это просто объективный факт. При этом мы всё равно могли бы справиться лучше в той ситуации, ведь у нас двое пошли прыгать, а так быть не должно – должен кто-то один.

Судья пытался отсудить как мог, но мяч вышел возле моих ног, а вбрасывание было произведено уже напротив технической зоны «Болоньи». В любом случае это не должно быть оправданием. Мы должны были быть более сосредоточенными.

Есть разочарование, мы потратили много энергии, и обидно проигрывать вот так. Мяч просто не должен был дойти до Орсолини», – приводит слова Индзаги Tuttomercatoweb.

Победный гол ударом ножницами через себя на 90+4-й минуте забил Риккардо Орсолини, который получил мяч после вбрасывания аута возле штрафной «Интера».

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