Индзаги прокомментировал гол «Болоньи» в ворота «Интера» на 90+4-й минуте

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги после поражения от «Болоньи» (0:1) в матче 33-го тура Серии А пожаловался, что аут соперника, после которого был забит единственный гол в матче, был вброшен в неправильном месте.

«Было недоумение из-за того последнего аута, который был выполнен на 12-13 метров дальше от нужного места. Это просто объективный факт. При этом мы всё равно могли бы справиться лучше в той ситуации, ведь у нас двое пошли прыгать, а так быть не должно – должен кто-то один.

Судья пытался отсудить как мог, но мяч вышел возле моих ног, а вбрасывание было произведено уже напротив технической зоны «Болоньи». В любом случае это не должно быть оправданием. Мы должны были быть более сосредоточенными.

Есть разочарование, мы потратили много энергии, и обидно проигрывать вот так. Мяч просто не должен был дойти до Орсолини», – приводит слова Индзаги Tuttomercatoweb.

Победный гол ударом ножницами через себя на 90+4-й минуте забил Риккардо Орсолини, который получил мяч после вбрасывания аута возле штрафной «Интера».