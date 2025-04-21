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«Заголовок должен быть о голе». Слот высказался о будущем Александер-Арнольда

«Заголовок должен быть о голе». Слот высказался о будущем Александер-Арнольда
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о ситуации с контрактом защитника Трента Александер-Арнольда. В матче 33-го тура английской Премьер-лиги с «Лестером» (1:0) футболист отметился победным голом. Ранее он пропустил более месяца из-за травмы.

Англия — Премьер-лига . 33-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Лестер Сити
Лестер
Окончен
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Александер-Арнольд – 76'    

«Сегодня заголовок должен быть о голе, который он забил, а не о его контракте. Но я могу сказать, что было бы нелепо, если бы кто-то оспаривал его приверженность этому клубу, потому что он проделал огромную работу, чтобы вернуться сегодня и забить такой важный гол, и всё, что он сделал для этого клуба за все эти годы. Никто, по моему мнению, не может оспаривать его приверженность этому клубу. Пусть заголовки будут о его великолепном голе, а не о ситуации с его контрактом», – приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

Срок контракта 26-летнего Александера-Арнольда с «Ливерпулем» истекает по окончании текущего сезона. Ранее сообщалось, что он отклонил предложение о продлении соглашения и близок к переходу в мадридский «Реал».

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