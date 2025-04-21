Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Аршавин высказался о ситуации с задолженностями в «Химках»

Андрей Аршавин высказался о ситуации с задолженностями в «Химках»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался о ситуации с задолженностями по зарплате перед игроками подмосковных «Химок».

«Главное, чтобы в итоге всё отдали. Но так или иначе это нервирует ребят, семьи, жён, детей и так далее. Там же не сказать, что за школу платить не будешь, за детский сад или какие‑то кружки. Или ребёнку сказать: «Мы сейчас мороженое не купим, но через четыре месяца купим». Поэтому эта ситуация не лучшая», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, футболисты «Химок» бойкотировали тренировки из-за долгов по зарплатам и в знак протеста против отставки Артиги. Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев заявил, что бойкот прекратился после его встречи с игроками, а также сообщил, что в клубе введено внешнее управление.

«Химки» заработали 23 очка после 25 игр и располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ.

Материалы по теме
Адиев — о ситуации в «Химках»: меня заверяют, что скоро все нюансы будут устранены
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android