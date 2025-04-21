Андрей Аршавин высказался о ситуации с задолженностями в «Химках»

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался о ситуации с задолженностями по зарплате перед игроками подмосковных «Химок».

«Главное, чтобы в итоге всё отдали. Но так или иначе это нервирует ребят, семьи, жён, детей и так далее. Там же не сказать, что за школу платить не будешь, за детский сад или какие‑то кружки. Или ребёнку сказать: «Мы сейчас мороженое не купим, но через четыре месяца купим». Поэтому эта ситуация не лучшая», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, футболисты «Химок» бойкотировали тренировки из-за долгов по зарплатам и в знак протеста против отставки Артиги. Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев заявил, что бойкот прекратился после его встречи с игроками, а также сообщил, что в клубе введено внешнее управление.

«Химки» заработали 23 очка после 25 игр и располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ.