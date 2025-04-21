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Сент-Этьен — Лион, результат матча 20 апреля 2025, счет 2:1, Лига 1 2024-2025

«Лион» проиграл «Сент-Этьену», матч прерывался из-за броска постороннего предмета в судью
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Завершился матч 30-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Сент-Этьен» и «Лион». Команды играли на стадионе «Жеффруа-Гишар» в Сент-Этьене (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье. «Сент-Этьен» одержал победу со счётом 2:1.

Франция — Лига 1 . 30-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Окончен
2 : 1
Лион
Лион
1:0 Стассин – 10'     2:0 Стассин – 66'     2:1 Тессманн – 76'    

В составе хозяев дубль оформил Лукас Стассин. За «Лион» забил Таннер Тессманн. Встреча прерывалась в концовке первого тайма из-за броска постороннего предмета с трибун в одного из арбитров.

«Сент-Этьен» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2024/2025. Команда набрала 27 очков за 30 матчей. «Лион» находится на шестой строчке, заработав 51 очко. Турнирную таблицу французской Лиги 1 возглавляет «Пари Сен-Жермен», у которого 77 очков.

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