Врач «Динамо»: в следующем месяце у Тюкавина будут функциональные тесты

Главный врач «Динамо» Александр Родионов высказался о состоянии травмированного нападающего Константина Тюкавина.

«Колено Кости хорошо реагирует на работу, которую дают физиотерапевты. Его ничего не беспокоит. Место операции его тоже не беспокоит. В следующем месяце у него функциональные тесты, и дальше будем решать, когда он вернётся на поле для индивидуальных тренировок», — приводит слова Родионова «Матч ТВ».

Тюкавин получил субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена в матче 19-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:1). 3 марта пресс-служба бело-голубых сообщила, что ориентировочные сроки восстановления Тюкавина — около полугода. В начале марта 22-летний футболист был прооперирован в одной из клиник Мюнхена.