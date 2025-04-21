Вингер «Челси» Нету прокомментировал свой победный гол в матче с «Фулхэмом»
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Крайний нападающий лондонского «Челси» Педру Нету рассказал о своём голе в матче 33-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом» (2:1). Форвард забил на 90+3-й минуте и принёс победу своей команде.
Англия — Премьер-лига . 33-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
1 : 2
Челси
Лондон
1:0 Айуоби – 20' 1:1 Джордж – 83' 1:2 Нету – 90+3'
«Когда я получил мяч, я просто развернулся и ударил изо всех сил, а мяч попал в ворота. В первом случае Лено совершил невероятный сейв, и я был так расстроен, что во втором мне пришлось вложить всю силу в удар. Поэтому я был рад, что смог помочь команде и мы набрали три очка», — приводит слова Нету официальный сайт клуба.
По итогам этого матча «Челси» заработал 57 очков и расположился на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ.
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