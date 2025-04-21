Тренер «Челси» Мареска назвал победу в матче с «Фулхэмом» самой трудной в сезоне

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал волевую победу в матче 33-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом» (2:1).

«Сегодня была важная победа, потому что, во-первых, это дерби, а во-вторых, она даёт нам шанс попасть в Лигу чемпионов.

Это была, пожалуй, самая трудная победа в сезоне, и причина в том, что все сыграли вчера, поэтому нам нужно было обязательно победить. Думаю, что пропущенный гол привёл к тому, что мы больше пытались, потому что игрокам стало сложнее, и во втором тайме мы были намного лучше», – приводит слова Марески официальный сайт «Челси».

«Фулхэм» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда набрала 48 очков за 33 матча. «Челси» находится на пятой строчке, заработав 57 очков. На первом месте располагается «Ливерпуль», у которого 79 очков.