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Тренер «Челси» Мареска назвал победу в матче с «Фулхэмом» самой трудной в сезоне

Тренер «Челси» Мареска назвал победу в матче с «Фулхэмом» самой трудной в сезоне
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Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал волевую победу в матче 33-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом» (2:1).

Англия — Премьер-лига . 33-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
1 : 2
Челси
Лондон
1:0 Айуоби – 20'     1:1 Джордж – 83'     1:2 Нету – 90+3'    

«Сегодня была важная победа, потому что, во-первых, это дерби, а во-вторых, она даёт нам шанс попасть в Лигу чемпионов.

Это была, пожалуй, самая трудная победа в сезоне, и причина в том, что все сыграли вчера, поэтому нам нужно было обязательно победить. Думаю, что пропущенный гол привёл к тому, что мы больше пытались, потому что игрокам стало сложнее, и во втором тайме мы были намного лучше», – приводит слова Марески официальный сайт «Челси».

«Фулхэм» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда набрала 48 очков за 33 матча. «Челси» находится на пятой строчке, заработав 57 очков. На первом месте располагается «Ливерпуль», у которого 79 очков.

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